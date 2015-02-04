За три недели лихорадкой Эбола заразились почти 400 человек
21:08, 04 февраля 2015Мир
1345 0
Почти 400 человек заразились смертельным вирусом лихорадки Эбола за 21 день.
REUTERS
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
По данным ВОЗ, за три недели в Гвинее, Либерии и Сьерра Леоне было зафиксировано 368 новых случаев заражения. Таким образом, общее количество зараженных Эболой составляет 22 тысячи 460 человек. В трех странах от лихорадки погибли 8966 человек.
Читайте такжеУченые: вирус Эбола мутирует - BBCРанее ВОЗ сообщала о 8959 погибших и 22 тысячах 444 зараженных Эболой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter