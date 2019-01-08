Марго Робби сыграет роль куклы Барби
21:50, 08 января 2019Мир
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Актрису Марго Робби утвердили на роль Барби.
Роль куклы Барби досталась актрисе Марго Робби / фото из открытых источников
Австралийская актриса Марго Робби утверждена на главную роль в фильме о кукле Барби.
Партнерское соглашение о реализации полнометражного игрового фильма было заключено между киностудией Warner Bros. и компанией Mattel. Об этом сообщает Variety.
«…Марго — идеальный продюсер и актриса, чтобы оживить Барби на экране для современной аудитории», — заявил председатель Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих.
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Сообщения о фильме про Барби появились в 2014 году — в это время компания Mattel, которой принадлежат авторские права на игрушку, заключила договор о съемках с Sony. Однако стороны так и не приступили к производству фильма и компания начала сотрудничать с Warner Bros.
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