Марго Робби сыграет роль куклы Барби

Актрису Марго Робби утвердили на роль Барби.

Австралийская актриса Марго Робби утверждена на главную роль в фильме о кукле Барби.

Партнерское соглашение о реализации полнометражного игрового фильма было заключено между киностудией Warner Bros. и компанией Mattel. Об этом сообщает Variety.

«…Марго — идеальный продюсер и актриса, чтобы оживить Барби на экране для современной аудитории», — заявил председатель Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих.

Читайте такжеОпубликован первый кадр нового фильма Тарантино с Питтом и Ди Каприо

Сообщения о фильме про Барби появились в 2014 году — в это время компания Mattel, которой принадлежат авторские права на игрушку, заключила договор о съемках с Sony. Однако стороны так и не приступили к производству фильма и компания начала сотрудничать с Warner Bros.