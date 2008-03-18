Миссия ООН в Косово расследует гибель украинского миротворца

Миссией ООН в Косово начато следствие в связи с гибелью сотрудника полиции ООН - заместителя командира оперативного взвода Специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово старшего лейтенанта внутренних войск Игоря Киналя, а также в связи с другими событиями в Митровице.

Об этом сообщил комиссар полиции Миссии ООН в Косово (УНМИК) Лари ВИЛЬСОН.

"Сегодня мы начали следствие против тех, кто совершил убийство, и тех, кто пытался убить других полицейских в Косовской Митровице", - цитирует комиссара РИА Новости.

По словам Л.ВИЛЬСОНА, 25-летний украинский полицейский И.Киналь истек кровью на глазах коллег, поскольку под огнем они не могли придти к нему на помощь.

Л.ВИЛЬСОН также отметил, что в ходе столкновений ранения получили 42 полицейских, некоторые из них - тяжелые.

Как сообщал УНИАН, утром 17 марта во время проведения специальной операции по освобождению захваченной территории и помещения суда в северной части г. Митровица состоялось столкновение противников факта провозглашения независимости Косово с полицейскими силами ООН. В результате вооруженного противостояния протестующие сербы обстреляли дом полицейской станции и забросали территорию гранатами. В результате этих действий был ранен 21 работник Специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово.

Раненый во время столкновений И.Киналь умер 17 марта в 22.00 от многочисленных осколочных ранений после проведенной хирургической операции.