Великобритания прекращает выдачу «золотых виз»

Чаще всего их получали бизнесмены из России и Китая.

Великобритания с 7 декабря прекращает действие программы выдачи виз Tier 1 - так называемых «золотых виз», которые дают право крупным иностранным инвесторам получить вид на жительство в стране.

Такими визам чаще других пользовались бизнесмены из России и Китая, пишет Русская служба BBC.

Виза инвестора Tier 1 появилась в 2008 году с целью привлечь к Британии богатых людей, которые проживают за пределами ЕС. В частности, такая виза была у российского бизнесмена Романа Абрамовича.

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Чтобы получить «золотую визу», необходимо было инвестировать не менее 2 млн фунтов в экономику страны - как правило, путем покупки государственных ценных бумаг или акций местных компаний в первые три месяца после переезда в Великобританию. Вместе с тем, программу критиковали из-за опасения, что ее используют для отмывания денег.

В 2017 году было выдано более 1000 виз Tier 1, большинство которых получили граждане России и Китая. По нынешним условиям программы, от инвесторов требовалось иметь счет в британском банке и положительную характеристику. В случае одобрения визу выдавали на три года и четыре месяца, а потом ее можно было продлить еще на два года.

Такое решение британские власти объяснили борьбой с финансовыми преступлениями. В правительстве Великобритании пообещали, что «золотые визы» начнут выдавать снова после того, как в стране заработает система проверки происхождения финансов.

По информации The Guardian, после инцидента в Солсбери британское правительство решило проверить право на пребывание в стране более 700 россиян.

«Мы не потерпим людей, которые не соблюдают правила и пытаются злоупотреблять системой. Именно поэтому я ввожу эти новые меры, благодаря которым только настоящие инвесторы, которые намерены поддерживать британский бизнес, смогут получить пользу из нашей иммиграционной системы», — заявила заместитель министра внутренних дел по вопросам иммиграции Кэролайн Ноукс.

Со следующего года проверкой финансовых и бизнес-интересов просителей виз будут заниматься независимые аудиторы. В их обязанности будет входить проверка того, принадлежали инвестору последние два года деньги, которые он хочет инвестировать в британские активы.