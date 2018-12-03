Глава британской разведслужбы предостерег Россию, назвав ее в числе врагов Запада

Он предупредил Россию, чтобы она не недооценивала решимость и возможности, которые есть у Британии и ее союзников.

Россия вошла в ряд врагов, которые считают себя в состоянии “постоянного противостояния” с Западом.

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Об этом заявил руководитель британской службы внешней разведки МІ6 Алекс Янгер, передает Голос Америки. "Я должен подчеркнуть, что хотя российское государство пытается нас дестабилизировать, мы не хотим дестабилизировать Россию. Мы не ищем обострения”, - сказал он.

При этом глава MI6 предостерег, чтобы Россия “или любое другое государство с намерениями подорвать наш образ жизни, не недооценивало нашу решимость, или возможности, которые есть у нас или наших союзников”.

Это только второе крупное публичное выступление Янгера со времени его назначения на должность в 2014 году.

Значительная часть речи была связана с Россией с учетом применения нервно-паралитического яда при попытке убийства российского экс-шпиона Сергея Скрипаля в городке Солсбери в марте.

“Российское государство применило химическое оружие военного образца на территории Великобритании”, - подчеркнул Алекс Янгер. Чиновник отметил: “Мы намерены подвести российское государство к выводу, что какие бы выгоды оно не видело в таких действиях, они не стоят риска”.