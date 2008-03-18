МИД России отчитался о своих успехах на украинском фронте

Министерство иностранных дел РФ констатирует, что в 2007 году старалось создать предпосылки для укрепления российского вектора во внутренней и внешней политике Украины

Об этом говорится в обзоре МИД России «Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность Российской Федерации в 2007 году», который имеется в распоряжении УНИАН.

«Отношения между Россией и Украиной выстраивались на прагматической основе с целью сохранения их всеобъемлющего характера и создания предпосылок для укрепления российского вектора во внутренней и внешней политике Украины», - говорится в документе.

Отмечается, что на масштабы двустороннего сотрудничества накладывала свой отпечаток нестабильная внутриполитическая ситуация в Украине.

В тоже время, несмотря на роспуск Верховной Рады и внеочередные парламентские выборы, осуществлялось активное политическое взаимодействие. Так, состоялся обмен мнениями на уровне Президентов в Санкт-Петербурге (июнь), периодически проводились встречи премьер-министров и министров иностранных дел двух стран. Прошли заседания рабочих органов российско-украинской межгосударственной комиссии, посвященные рассмотрению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

В МИД РФ отмечают, что украинская сторона согласилась с инициативой возобновить контакты в сфере межрегионального и приграничного сотрудничества. В этих целях в октябре в Белгороде была проведена встреча министров иностранных дел России и Украины.

Также отмечается, что значительно возросли объемы экономического сотрудничества. К концу 2007 года они достигли 32 млрд. долл. Опережающими темпами рос украинский экспорт в Россию. Накопленные российские инвестиции в украинскую экономику составили к концу года 1,3 млрд. долл. Подписана очередная совместная Программа экономического сотрудничества на 2008-2010 годы и План мероприятий к ней.

Кроме того, подчеркивают в МИД РФ, в цивилизованное русло был переведен двусторонний диалог по энергоносителям – эти отношения строились на мягкой рыночной основе. В частности, велись переговоры о погашении задолженности Украины перед ОАО «Газпром».

Также, по информации МИД РФ, российская сторона последовательно отстаивала свою линию в вопросе разграничения акватории Азовского моря и Керченского пролива в качестве внутренних вод России и Украины в соответствии с Договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

«Россия предпринимала политико-дипломатические шаги, направленные против реализации планов вступления Украины в НАТО, вытеснения русского языка из образовательной сферы Украины, реабилитации официальными кругами Украины националистических формирований, попыток политизации украинской стороной нашей общей истории. Всесторонне поддерживались организации соотечественников, оказывалось содействие развитию двусторонних культурных обменов и контактов между людьми», - говориться в документе.