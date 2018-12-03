"Миссия завершена": пес Джорджа Буша-старшего трогательно простился с ним у гроба (фото, видео)

Теперь лабрадор станет компаньоном для ветерана по программе реабилитации раненых военных.

Пес-компаньон экс-президента США Джорджа Буша-старшего, который скончался 30 ноября, простился со своим хозяином.

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Фото золотистого лабрадора по кличке Салли опубликовали на его странице в Instagram. Любимец экс-президента печально лежал рядом с его гробом, покрытым флагом США. Сообщение дополнили словами "Миссия завершена".

Салли был компаньоном Буша-старшего с июня этого года. Они вместе ходили на прогулки, играли в мяч и встречали гостей, в том числе и экс-президента Билла Клинтона. Джордж-Буш старший даже носил носки с изображением Салли.

Сын Буша – Джордж Буш-младший - написал на своей странице в Instagram, что его семье будет не хватать Салли, однако теперь он станет компаньоном для ветерана по программе реабилитации раненых военных.

Пес умеет выполнять огромный список команд, включая поднятие телефонной трубки и доставку предметов.

Как сообщал УНИАН, 41-й президент США Джордж Буш-старший умер на 95-м году жизни. Он был президентом США с 1989 по 1993 год. До этого, во время правления Рональда Рейгана занимал должность вице-президента. Похоронят Джорджа Буша-старшего 6 декабря на территории Техасского университета в городе Колледж-Стейш.