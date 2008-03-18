Губернатором Нью-Йорка стал слепой афроамериканец (фото)

В понедельник вечером губернаторскую присягу принес Дэвид Пэтерсон - чернокожий слепой, который числился вице-губернатором в администрации предыдущего главы штата.

В своей речи, последовавшей за принесением присяги, Пэтерсон призвал депутатов Демократической и Республиканской партий местной законодательной ассамблеи забыть о былых разногласиях и приступить к работе на благо штата, сообщает The Daily News.

"Надо восстановить доверие людей, нам еще многое предстоит сделать", - заявил он.

Восстанавливать доверие к власти Пэтерсону придется после того, как его предшественник - губернатор Элиот Спитцер - попался на походах в дом терпимости. Разгоревшийся после этого скандал и заставил Спитцера уйти в отставку.

Лента.ру