Губернатором Нью-Йорка стал слепой афроамериканец (фото)
13:12, 18 марта 2008Мир
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Спитцер ушел в отставку после скандала
|Дэвид Петерсон. Фото Reuters
В своей речи, последовавшей за принесением присяги, Пэтерсон призвал депутатов Демократической и Республиканской партий местной законодательной ассамблеи забыть о былых разногласиях и приступить к работе на благо штата, сообщает The Daily News.
"Надо восстановить доверие людей, нам еще многое предстоит сделать", - заявил он.
Восстанавливать доверие к власти Пэтерсону придется после того, как его предшественник - губернатор Элиот Спитцер - попался на походах в дом терпимости. Разгоревшийся после этого скандал и заставил Спитцера уйти в отставку.
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