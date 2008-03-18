Япония признала Косово

Правительство Японии приняло решение о признании Косово независимым государством, передает ИТАР-ТАСС.

«Мы надеемся, что в долгосрочной перспективе независимость Косово внесет вклад в укрепление стабильности в регионе»,- заявил на пресс- конференции глава японского МИД Масахико КОМУРА.

«Сербия, - отметил он, - остается традиционно дружественным нам государством, мы рассчитываем и впредь иметь с ней хорошие отношения».

Это решение по Косово было принято правительством Японии практически сразу после провозглашения краем независимости 17 февраля нынешнего года. Однако Токио отложил объявление об этом, опасаясь повредить своим отношениям с Сербией и Россией, сообщили сегодня источники в японском МИД.

К настоящему времени независимость Косово признали 25 стран, включая США и ряд государств Европейского союза.