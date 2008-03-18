Заснувшие пилоты пролетели аэропорт

Двух пилотов гавайской авиакомпании обвиняют в том, что они заснули за штурвалом. В результате управляемый ими самолет пролетел мимо аэропорта.

Диспетчер в гавайском аэропорту Хило 11 раз неудачно пыталась связаться с пилотами. Они перестали отвечать через 15 минут после того, как самолет с 40 пассажирами на борту вылетел из Гонолулу. Один из пилотов ответил на очередной вопрос диспетчера, что никакой чрезвычайной ситуации не произошло, лишь через 32 минуты.

К этому времени авиалайнер, находившийся на высоте 6400 километров, уже пролетел на 24 километра дальше аэропорта, сообщает "СТБ". Следуя указаниям диспетчера, самолет развернулся и сел без происшествий.

Эксперт по авиаперевозкам Питер Форман рассказал, что по инструкции пилоты должны начать снижение примерно за 100 километров до места назначения. Согласно заключению Национального комитета по безопасности перевозок, самолет был полностью исправен. В отношении пилотов ведется расследование.

Комсомольская правда в Украине