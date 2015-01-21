В России может появится православный банкинг
Глава Отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества (ОВЦО) Всеволод Чаплин направил руководителям пяти регионов письмо с предложением подумать о перспективах формирования института православных банков.
Об этом сообщает Lenta.ru.
Как говорится в статье, имеются в виду кредитные учреждения для нужд бизнеса, работающих, как и в исламском банкинге, без ссудного процента, и это вызвало очередной виток дискуссии о новых формах кредитования в условиях кризиса.
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География адресатов отца Всеволода широка: Кемеровская, Белгородская и Псковская области, Ставропольский край, Республика Марий Эл.
Пока ни одна из региональных администраций не определилась с ответом и его сроками.
«Разговоров о финансовых институтах с духовной составляющей пока не было», — заверили в аппарате губернатора Ставропольского края. То же засвидетельствовали и чиновники в других регионах, отмеченных вниманием главы ОВЦО.
В Московском патриархате (МП) не скрывают того, что обращение направлено тем главам регионов, с которыми у Церкви сложились конструктивные отношения.
Все они либо активно жертвуют — прежде всего, в рамках административных полномочий — на богоугодные дела (что не преминул отметить отец Всеволод), либо занимают достойные места в различных рейтингах. Политические старожилы из губернаторской «пятерки ОВЦО» успешно сочетают и то, и другое.