В России может появится православный банкинг

Об этом сообщает Lenta.ru.

Как говорится в статье, имеются в виду кредитные учреждения для нужд бизнеса, работающих, как и в исламском банкинге, без ссудного процента, и это вызвало очередной виток дискуссии о новых формах кредитования в условиях кризиса.

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География адресатов отца Всеволода широка: Кемеровская, Белгородская и Псковская области, Ставропольский край, Республика Марий Эл.

Пока ни одна из региональных администраций не определилась с ответом и его сроками.

«Разговоров о финансовых институтах с духовной составляющей пока не было», — заверили в аппарате губернатора Ставропольского края. То же засвидетельствовали и чиновники в других регионах, отмеченных вниманием главы ОВЦО.

В Московском патриархате (МП) не скрывают того, что обращение направлено тем главам регионов, с которыми у Церкви сложились конструктивные отношения.

Все они либо активно жертвуют — прежде всего, в рамках административных полномочий — на богоугодные дела (что не преминул отметить отец Всеволод), либо занимают достойные места в различных рейтингах. Политические старожилы из губернаторской «пятерки ОВЦО» успешно сочетают и то, и другое.