"Мисс Интернешнл-2018": украинка впервые вошла в топ-15 самых красивых девушек (фото)

Богдана Тарасик, "Miss Ukraine International 2018" из Днепропетровской области вошла в 15-ку самых красивых девушек.

В Токио состоялся финал международного конкурса красоты "Miss International". 77 красоток со всего мира боролись за почетный титул. Корона досталась представительнице Венесуэлы, 20-летней Марием Кларет Веласко Гарсиа.

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Интересно, что 24-летняя Богдана Тарасик ("Miss Ukraine International 2018") из Днепропетровской области вошла в 15-ку самых красивых девушек. Это пока лучший результат Украины на данном конкурсе. Для финального выхода украинская красавица выбрала роскошное платье красного цвета от Екатерины Лукашик.

"Богдана Тарасик в первый раз, за всю историю участия Украины в международном конкурсе, вошла в 15-ку самых красивых девушек. Богдана, мы гордимся тобой, ты - умница! Прекрасно держалась на сцене и достойной представила нашу страну", - говорится в официальном сообщении на странице "Мисс Украина" в Instagram.

Богдана Тарасик окончила Киевский политехнический институт. Девушка родилась в Кривом Роге

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве состоялась презентация вечернего сценического платья и повседневного гардероба представительницы Украины на конкурсе "Мисс Мира-2018". Нашу страну представляет 19-летняя Леонила Гузь из Херсонской области.