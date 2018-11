"Мисс Интернешнл-2018": украинка впервые вошла в топ-15 самых красивых девушек (фото)

Сегодня состоялся финал @missinternationalofficial. @bogdana_tarasyk в первый раз, за всю историю участия Украины в международном конкурсе, вошла в 15-ку самых красивых девушек. Богдана, мы гордимся тобой, ты - умница! Прекрасно держалась на сцене и достойной представила нашу страну ! Невероятное платье от @katherine_lukashyk. Аксессуары: @vesna.accessories

A post shared by Мисс Украина 👑 Miss Ukraine (@missukraine_official) on Nov 9, 2018 at 4:16am PST