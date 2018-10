На Трампа подали в суд за использование власти для мести журналистам

Правозащитники назвали президента США «врагом свободы слова» и обвинили его в разжигании ненависти к представителям СМИ.

Американский ПЕН-центр подал в суд на президента США Дональда Трампа. Правозащитники обвиняют его в использовании своих полномочий для мести журналистам и СМИ, которые ему не по душе.

Правозащитники назвали Трампа «врагом свободы слова» и обвинили в разжигании ненависти к журналистам. Об этом сообщает Радио Свобода.

В своем судебном иске организация отмечает, что публичные высказывания Трампа нарушили первую поправку к Конституции США и его клятву блюсти документа.

В своем судебном иске организация отмечает, что публичные высказывания Трампа нарушили первую поправку к Конституции США и его клятву соблюдать документ.

«Президент Трамп на основании первой поправки имеет право свободно критиковать прессу, но он не может использовать свою власть и власть правительства Соединенных Штатов, чтобы наказывать и подавлять ее», - говорится в сообщении.

Американский президент неоднократно обвинял либеральные СМИ, в частности The Washington Post, CNN, The New York Times, в открытых нападках на свою избирательную кампанию и создании недостоверных материалов. Трамп часто критикует вышеупомянутые издания на своей странице в Twitter и называет их публикации «фейковыми новостями».