Сеть покоряет песня Слепакова о «шпили-вили» Боширова и Петрова, видео активно удаляют из рунета – СМИ

Песня полна грязных шуток о гомосексуальных отношениях российских силовиков.

Российский комик Семен Слепаков вечером 3 октярбя опубликовал в сети видео «Песня о солсберецком шпиле», посвященное отравителям Скрипаля Петрову и Боширову.

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Как сообщает Tjournal, Слепаков выложил видео на YouTube-канале вечером 3 октября, но оно был доступно всего несколько часов, а затем исчезло.

По словам пользователей, копии начали удалять с YouTube, RuTube и Facebook.

Тем не менее, в интернете доступна масса перезаливов.

Сама песня полна грязных шуток о гомосексуальных отношениях российских силовиков.