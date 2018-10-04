Сеть покоряет песня Слепакова о «шпили-вили» Боширова и Петрова, видео активно удаляют из рунета – СМИ
12:33, 04 октября 2018Мир
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Песня полна грязных шуток о гомосексуальных отношениях российских силовиков.
Александр Петров и Руслан Боширов / REUTERS
Российский комик Семен Слепаков вечером 3 октярбя опубликовал в сети видео «Песня о солсберецком шпиле», посвященное отравителям Скрипаля Петрову и Боширову.
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Как сообщает Tjournal, Слепаков выложил видео на YouTube-канале вечером 3 октября, но оно был доступно всего несколько часов, а затем исчезло.
По словам пользователей, копии начали удалять с YouTube, RuTube и Facebook.
Тем не менее, в интернете доступна масса перезаливов.
Сама песня полна грязных шуток о гомосексуальных отношениях российских силовиков.
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