В Украине начались аварийные отключения света: где нет электричества

Экстренные отключения произошли из-за экстремальных погодных условий.

Из-за жары в Украине начались аварийные отключения света. Об этом сообщают облэнерго соответствующих регионов.

В частности, об аварийных отключениях сообщается в Ривненской и Хмельницкой областях.

"Из-за экстремальных погодных условий в отдельных районах города и области произошли аварийные отключения электроэнергии. Энергетики уже работают над восстановлением распределения электроэнергии и осуществляют все необходимые оперативные переключения для скорейшего возобновления подачи электроэнергии потребителям", – говорится в сообщении"Хмельницкоблэнерго".

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В "Ривнеоблэнерго" сообщили о перепадах напряжения в Ривне и области. А впоследствии – о применении аварийных отключений света.

Отключения света в Украине – последние новости

Генеральный директор компании "Ясно" Сергей Коваленко сообщил, что из-за аномальной жары в Украине резко выросло потребление электроэнергии, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему, и посоветовал украинцам заранее зарядить powerbankи и другие гаджеты.

30 июня на территории нескольких областей Украины планируется ввести графики почасовых отключений электроэнергии, сообщают пресс-службы ряда местных облэнерго.

22 июня жители отдельных районов Киева сообщали об отключениях электроэнергии. Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что таким образом в Украине фактически начался сезон летних отключений света из-за чрезмерного использования кондиционеров.

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