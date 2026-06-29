Украина будет проводить испытания баллистики прямо на территории России, - эксперт

У Украины нет собственного полигона для испытаний дальнобойной баллистики.

Испытания украинской баллистической ракеты на точность поражения будут проводиться во время запусков на территорию России. Об этом в комментарии УНИАН сообщил авиационный эксперт Константин Криволап.

В частности, он рассказал, как в практическом плане появление отечественной баллистики поможет Силам обороны Украины и в чем заключается принципиальное преимущество баллистики перед нашими крылатыми ракетами и дальнобойными дронами.

"Это вопрос такого рода, знаете, а что лучше: ананас или маракуйя? Понимаете, это совершенно разные вещи. То есть дальнобойный дрон – это одно, а крылатая ракета – это немного другое. У баллистики тоже есть варианты. У нас из баллистики есть FP-7 – это баллистическая ракета на короткую дистанцию, где-то на 250–300 км, и ракета FP-9 на около 850 км", – отметил Криволап.

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Ракета FP-7 с дальностью полета 250–300 км

По его словам, ракета FP-7 сейчас проходит испытания, которые должны быть завершены в июле. Также сразу же проводятся испытания зенитной ракеты FP-7.х, которая отличается системой наведения и алгоритмом работы.

Криволап рассказал о сроках испытаний и перехода к серийному производству ракеты FP-7.

"В июле заканчиваются испытания. Затем начнутся государственные испытания, если их быстро организуют. И сразу после них последует кодификация. А после кодификации начнутся все процессы, связанные с серийным производством. Но опытные образцы в это время уже можно куда-нибудь запускать", – подчеркнул Криволап.

Ракета FP-9 с дальностью полета 850 км

Как отметил авиационный эксперт, уже собирается опытный образец ракеты FP-9. По его словам, она производится на заводе в Дании, но некоторые элементы двигателя уже можно изготавливать в Украине.

"И эта ракета, по заявлению соучредителя компании Fire Point Дениса Штилермана, уже производится и будет готова довольно скоро. И мы начинаем испытания", – сообщил Криволап.

В частности, как рассказал он, сначала проводятся "бросковые испытания". Определяется, работает ли двигатель ракеты, взлетает ли она, преодолевает ли расстояние для дальнего пролета и т. д.

"Она пока без системы наведения. Но у нас нет полигона, на котором мы могли бы эту ракету проверить. Поэтому полигоном станет обширная территория болот России. И туда мы будем их запускать. Но попадет ли она туда или нет – это уже посмотрим", – подчеркнул Криволап.

В качестве примера он отметил, что Россия испытывает против Украины образцы вооружения без прохождения кодификации, без принятия на вооружение:

"Мы тоже будем испытывать. Вот в чём вся идея, вся суть".

Будет ли украинская баллистика поражать объекты в Москве

"Я не думаю, что в первую очередь мы будем обстреливать Москву. Думаю, что ракетой FP-9 будут уничтожаться объекты, когда она будет уже отлажена и станет достаточно точной. Ракета же "воспитывается". Она ведь не сразу начинает попадать туда, куда нужно. Ее нужно дорабатывать и сделать так, чтобы она работала правильно. Если искусственный интеллект модели, так сказать, мы дообучаем, дорабатываем, то с ракетой фактически происходит то же самое. Её тоже нужно "обучить". И искусственный интеллект, и управление ракетой – это алгоритмы. Заложенные правильные алгоритмы дают правильные результаты. Поэтому с пропагандистской точки зрения можно заявлять, что будем бить по Москве и там всё будем разносить. Но это не совсем соответствует действительности", – сообщил Криволап.

По его мнению, такими ракетами нужно наносить удары по главным стратегическим объектам. Эксперт добавил, что крылатую ракету FP-5 "Фламинго" запускают для того, чтобы уничтожить важные объекты. "Фламинго" тоже доводят до надлежащей боеготовности, и последние применения показали, что она уже приобретает нормальные параметры с точки зрения надежности, системы наведения и т. д.

"Когда три из пяти попадают в цель – это хороший показатель. А похоже, что попали четыре. Это я и считаю хорошим показателем. То же самое и с баллистическим оружием".

Авиаэксперт считает, что украинские темпы развития и потенциал развития "фантастичны и достаточно эффективны".

Будет ли украинская баллистика незаметной для российской ПВО

Как отметил Криволап, украинская баллистика не будет принята на вооружение, если не сможет обходить российскую ПВО.

"Это условия. Она не будет принята на вооружение, если не сможет обходить, если будет уязвима к любому РЭБ и чему-то подобному", – отметил авиаэксперт.

Будет ли Россия наращивать ПВО из-за угрозы украинской баллистики

"А на что она будет наращивать? Появление у нас соответствующего оружия не означает, что россияне могут на него ответить должным образом. Это разные процессы, разные вещи. Они будут пытаться, они будут рассказывать, что появится комплекс С-500, который будет уничтожать всё, что угодно, но о комплексе С-500 мы слышим с 2022 или 2023 года. Когда мы изучили первые пусковые установки комплексов С-400 в Крыму, которые охраняли Крымский мост, то еще тогда министр обороны РФ Шойгу говорил: "Сейчас мы поставим С-500". С-400 называется "Триумф", а С-500 изначально назывался "Триумфатор". Ну и что, где этот "Триумфатор"? Так что то, чего хотят россияне, – это одно, а то, что будет на самом деле, – совсем другое", – отметил Криволап.

Как США и другие производители могут отреагировать на появление мощной украинской баллистики

"Я считаю, что они уже отреагировали, уже провели информационную атаку против компании Fire Point. Вот все эти разговоры, вот все наши так называемые борцы с коррупцией. Я говорю "так называемые", потому что это не борьба с коррупцией, это борьба с украинским вооружением. Я всегда ищу бенефициара в таких атаках. Бенефициар этой атаки – это, в первую очередь, Россия", – убежден Криволап.

Украинская баллистика

Как сообщал УНИАН, недавно соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что Украина уже проводит наземные испытания двигателя для украинской баллистической ракеты FP-9, и в ближайшее время начнутся первые испытания "на Москве".

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