Новый разведчик Sweetheart может проникнуть в тыл РФ на 150 км, но его не жалко и потерять

Разведывательный дрон украинской компании "Генерал Черешня" имеет автономный запас хода на 3 часа.

В Украине разработали новый разведывательный дрон, способный летать на расстояние до 150 км. Как пишет военный портал "Милитарный", дрон Sweetheart будет выпускать компания "Генерал Черешня".

Как рассказали разработчики, этот разведывательный аппарат устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы. Его старались сделать простым в использовании, но в то же время надежным и способным выполнять сложные задачи в глубоком тылу противника.

Основатель компании Ярослав Гришин отметил, что для запуска беспилотника не требуется дополнительное оборудование.

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"Sweetheart запускается простым толчком с руки, не требуя катапульт или специальных пусковых систем", – говорится в статье.

Характеристики дрона следующие:

вес – 4 кг;

размах крыльев – 1,7 м;

автономная работа в воздухе – до 3 часов;

дальность полета – до 150 км.

БПЛА оснащен цифровой видеосвязью, управляемой камерой с зумом и лазерным дальномером. Особое внимание разработчики уделили защите систем связи от вражеских помех. Еще одной особенностью стала акустическая малозаметность: на высоте 50–70 метров дрон практически не слышен с земли, что затрудняет его обнаружение противником.

Ориентировочная стоимость комплекса будет примерно в шесть раз меньше, чем у большинства существующих разведывательных самолетов аналогичного класса.

"При такой стоимости военные не будут бояться терять аппарат, а в отдельных случаях смогут сознательно отправлять его в один конец ради получения критически важной разведывательной информации", – пояснил Ярослав Гришин.

В настоящее время Sweetheart проходит боевые испытания во взаимодействии с украинскими воинскими подразделениями. Начало серийных поставок компания ожидает осенью этого года.

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Напомним, что ранее компания заявляла о планах усилить противодействие всем модификациям "Шахеда" и реактивной "Герани-4". Для этого было заключено соглашение с компанией STRIX об установке на украинские перехватчики кинетических ускорителей от STRIX. С этим ускорителем уже работает линейка перехватчиков "BULLET".

В то же время дефицит поставок специализированных миниреактивных двигателей из Китая может затормозить программу Украины по разработке беспилотников для нанесения ударов вглубь территории РФ. Поэтому европейские производители пытаются нарастить объемы производства.

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