Алмазный карьер в Якутии настолько глубок, что над ним не совершаются полёты

Посреди суровых сибирских просторов Якутии, на востоке России, находится один из крупнейших карьеров в мире – "Мир". Его глубина достигает почти 525 метров, а диаметр – 1,2 километра, благодаря чему этот огромный объект виден даже из космоса. Однако это не просто карьер, а ценное месторождение алмазов, открытое советскими геологами в 1955 году, пишет Interesting Engineering.
Как отмечается в издании, открытие месторождения произошло в очень подходящий момент. После Второй мировой войны экономика Советского Союза понесла значительные потери, поэтому обнаруженные в карьере залежи алмазов стали чрезвычайно ценным ресурсом для послевоенного восстановления страны. За это геологов наградили Ленинской премией – одной из высших наград СССР.
Разработка месторождения началась в 1957 году, однако строительство карьера было непростым из-за сурового климата региона. Зима там длится около семи месяцев, а температура воздуха нередко опускается до -40 °C. В короткие летние месяцы мерзлая почва оттаивает и превращается в грязь, что значительно затрудняет работы и создает риски для устойчивости сооружений. Несмотря на эти трудности, карьер продолжил работу и вскоре стал очень прибыльным.
За короткое время карьер "Мир" стал крупнейшим алмазным карьером Советского Союза. В 1960-х годах там ежегодно добывали около 10 миллионов карат алмазов (примерно две тонны), причём почти 20% из них имели ювелирное качество.
Карьер непрерывно работает с 1957 года, однако в 2001 году из соображений безопасности открытую добычу прекратили и перешли к подземной добыче через систему туннелей. Работы там продолжаются и сегодня. В настоящее время карьер эксплуатирует российская алмазодобывающая компания "Алроса", которая является одним из крупнейших производителей алмазов в мире.
Интересно, что из-за огромной глубины и диаметра карьера воздушное пространство над ним не используется для полётов. Гигантская воронка существенно влияет на воздушные потоки и может создавать настолько сильный эффект всасывания, что он представляет опасность для вертолетов и небольших самолетов. Именно поэтому воздушное пространство над карьером находится под строгим контролем, чтобы предотвратить случайное попадание воздушных судов в опасную зону.
Еще больше интересного о добыче алмазов
В ноябре 2025 года сообщалось, что впервые за 30 лет исследователи обнаружили новое месторождение, где образуются алмазы. Отмечалось, что оно расположено в Анголе. И хотя месторождение обещает огромный экономический потенциал для страны, не все убеждены в его пользе.
Также сообщалось, что ученые нашли более простой способ поиска алмазов. Если раньше геологи могли лишь прогнозировать, где могут залегать алмазы, то теперь они смогут точно определять их расположение.