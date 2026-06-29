Владелец Nokia возродит культовый телефон 2010-х в современном исполнении

Это будет простой компактный телефон для звонков, интернета и мультимедиа.

Компания HMD Global, которой принадлежат права на бренд Nokia, готовится вернуть к жизни одну из самых популярных бюджетных линеек Nokia – Nokia Asha. На сайте производителя появилось упоминание смартфона HMD Asha 305.

Оригинальная Nokia Asha 305 вышла в 2012 году. Она работала на платформе Nokia S40, оснащалась 3-дюймовым сенсорным дисплеем, 2-мегапиксельной камерой, 32 МБ ОЗУ, съемной батарейке, microSD и разъемом для наушников.

Новая версия, судя по утечкам, не будет прямым переизданием старого устройства. В сертификации упоминается LTE-модем, что указывает на поддержку сетей 4G и более современную аппаратную платформу. Это также говорит о том, что устройство, скорее всего, относится к новому классу гибридных смартфонов – промежуточным между кнопочными телефонами и полноценными Android-устройствами.

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Близкий по формату HMD Touch 4G вышел в прошлом году. Несмотря на сенсорный экран, устройство работает на урезанной операционной системе RTOS Touch вместо Android и установку приложений не поддерживает. Это простой компактный телефон для звонков и мультимедиа по цене $50.

Дата выхода и финальные характеристики HMD Asha 305 пока не раскрываются.

Ранее HMD выпустила аналог знаменитого смартфона Nokia Lumia 920. Он получит современное железо, OLED-дисплей, тройную камеру и доступен в ярко-желтом цвете

По оценке аналитиков, к концу 2026 года многие бренды либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены сократить отдельные продуктовые направления из-за нехватки памяти. Так, некогда популярные производители ASUS и Meizu уже официально объявили об уходе с рынка смартфонов.

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