Нацбанк усилил гривню к доллару: официальный курс валют на вторник

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,17 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 30 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,85 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,17 грн за один евро, то есть гривня потеряла 4 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,85/44,88 грн/долл., а к евро – 51,17/51,19 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 29 июня снизился на 4 копейки и составлял 45,13 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,59 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне вырос на 9 копеек и составил 51,53 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,85 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 5 копеек и составил 45,05 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 10 копеек и составил 51,50 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,45 гривни, а евро – по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

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