Игнат объяснил, как отключение ретрансляторов в Беларуси помогло Украине

Отмечает, что без оперативной информации врагу работать сложнее.

Отключение ретрансляторов в Беларуси ограничило возможности россиян управлять дронами в режиме реального времени в тех регионах, вблизи которых они размещены. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что вражеские дроны никуда не делись, потому что они как летали, так и летают.

При этом он добавил, что отключение ретрансляторов ограничило возможности противника, поскольку они помогали оператору наносить точные удары. По его словам, вышки-ретрансляторы помогают оператору устанавливать связь с дроном, который в режиме реального времени может наносить удары по нашим позициям и объектам.

Видео дня

"Те вышки, которые были установлены вдоль украинской границы на белорусской стороне, позволяли передавать на большое расстояние сигнал оператору на станцию", – рассказал Игнат.

По его словам, когда противник атакует тот или иной объект, то, получив оперативную информацию, он даже наносил удары с помощью "Шахедов" по мобильно-огневым группам, а также по украинским поездам.

"Имея видеоизображение в режиме реального времени, противник может наносить удары дронами даже по движущимся объектам или изменять координаты атак", – подчеркнул Игнат.

Российские ретрансляторы в Беларуси

Как сообщал УНИАН, 19 июня президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что, если Александр Лукашенко не остановит работу ретрансляторов на территории Беларуси, которые корректируют российские дроновые атаки по Украине, то через неделю это сделают украинцы.

Зеленский подчеркнул, что сейчас Россия будет продолжать подталкивать Лукашенко к этой войне, но Украина будет отвечать.

Он отметил, что в Беларуси на вышках установлены ретрансляторы, то есть вдоль двух приграничных с Украиной областей находится техника, которая корректирует огонь по украинскому населению.

По его словам, если Лукашенко не хочет участвовать в войне, пусть уберет эту технику. При этом он дал Лукашенко неделю на это, а если тот этого не сделает, то это сделает сама Украина.

Позже Зеленский сообщил журналистам, что с 22 июня ретрансляторы на территории Беларуси, которые помогали россиянам наводить "Шахеды" на цели в Украине, прекратили свою работу. Он не смог сказать, демонтировала ли их Беларусь или нет. При этом он добавил, что факт остаётся фактом: ретрансляторы не работают.

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