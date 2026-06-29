Модель на любой вкус: названы кроссоверы, которые раскупают украинцы

По итогам первых пяти месяцев года самым популярным кроссовером в Украине стал Renault Duster.

Кроссоверы уже долгое время занимают лидирующие позиции на украинском рынке новых легковых автомобилей – в текущем году на их долю пришлось 81% продаж. "УкрАвтопром" назвал самые популярные кроссоверы и внедорожники.

По итогам первых пяти месяцев года самым популярным кроссовером стал Renault Duster. Украинцы выбирают его за хорошее соотношение цены и качества. Приобрести автомобиль в нашей стране можно за 943 500 гривень – это ниже цены некоторых других популярных моделей SUV.

Самые популярные кроссоверы и внедорожники:

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среди мини-SUV – Toyota Yaris Cross;

среди компактных – Renault Duster;

среди среднеразмерных – Toyota Land Cruiser Prado;

среди полноразмерных – Volkswagen Touareg;

среди премиум-моделей – Land Rover Range Rover.

Автомобильный рынок Украины – последние новости

В мае украинцы приобрели около 4,6 тысячи импортированных подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет. Доминирующую позицию в сегменте свежепривезенных легковых автомобилей заняли бензиновые модели – на них пришлось 50% всех регистраций. В список лидеров вошли почти исключительно кроссоверы. Самыми популярными моделями оказались Tesla Model Y, Nissan Rogue и Volkswagen Tiguan.

Также в мае украинский автопарк пополнился 2 652 электромобилями. На рынке новых электрокаров особой популярностью пользовались модели китайского производства. В то же время среди импортируемых подержанных электромобилей украинцы чаще всего выбирали проверенные Tesla, а также более доступные Nissan Leaf.

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