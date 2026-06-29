Июль в Украине будет намного жарче обычного

Ожидается, что средняя температура будет на 2–3 градуса выше нормы.

В этом году июль в Украине будет значительно теплее, чем обычно. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, среднемесячная температура составит +21,8°...+26° (в Карпатах +18°...+20°). Это на 2 градуса, а в западных областях – на 3°, выше нормы.

Зато осадков будет недостаточно. Ожидается, что за месяц их выпадет лишь 60–75 % от климатической нормы.

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Аномальная жара в Украине – подробности

На этой неделе в Украине сохранится жаркая погода, хотя в отдельных регионах ожидаются грозовые дожди, местами с порывистым ветром и градом. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, максимальные температуры воздуха достигнут +38 °С в западных областях и на юге страны.

В частности, 1 июля в западных областях ожидаются локальные грозовые дожди, днем в отдельных пунктах пройдут сильные ливни, град, возможны шквалы до 17–22 м/с. Температура ночью составит +17…+22 °С, днём +28…+33 °С, а в южной половине страны нагреется до +33…+38 °С.

В то же время такая жара продлится недолго. Уже в конце недели погодные условия начнут меняться из-за притока более прохладных воздушных масс из Северной Европы. Благодаря северо-западному ветру температура постепенно снизится.

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