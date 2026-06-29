Эксперты оценили, хватит ли 8 ГБ видеопамяти для игр в 2026 году

Модели с 8 ГБ для сборки нового игрового ПК лучше не рассматривать, но владельцам таких видеокарт пока можно не спешить с апгрейдом.

В 2026 году вопрос объема видеопамяти остается одним из самых острых у геймеров. На фоне дефицита DRAM и роста цен на ускорители с 16 гигабайт все больше пользователей вынуждены смотреть в сторону более доступных моделей на 8 ГБ.

Блогер Linus Tech Tips в беседе с экспертами по железу пришел к выводу, что видеокарты с 8 ГБ памяти по-прежнему хороши для классического 1080p. Но проблема в том, что сегодня рынок активно смещается в сторону мониторов с разрешением 1440p и 4K. И тут уже надо ориентироваться минимум на 10 ГБ, а лучше – на 12 ГБ и больше.

Тем, кто планирует приобрести новую видеокарту, точно не стоит смотреть в сторону видеокарт с 8 ГБ. В перспективе ближайших 2–3 лет даже для 1080p такого объема может оказаться недостаточно. Блогер вспомнил GeForce RTX 3070, от которой ожидал уверенной работы на протяжении хотя бы пяти лет, но уже тогда был разочарован ограничением по VRAM. Сейчас на пять лет комфортной игры с GPU на 8 ГБ рассчитывать точно не стоит.

Видео дня

Ключевое отличие видеокарт с 8 и 16 ГБ видеопамяти заключается не столько в средней FPS, сколько в показателе "1% Low", который напрямую отвечает за плавность, и здесь более высокий объем памяти дает сильное преимущество. В требовательных ААА-новинках модели с 8 ГБ VRAM чаще сталкиваются с просадками и подгрузками данных, что ощущается как микрофризы.

В то же время он отмечает, что владельцам таких видеокарт пока не стоит спешить с апгрейдом. Современные технологии апскейлинга, такие как DLSS, FSR и XeSS, позволяют снижать нагрузку на видеопамять за счет рендеринга в меньшем разрешении, сохраняя при этом качество изображения. Это может искусственно продлить жизнь GPU с 8 ГБ памяти.

Напомним, в июне Nvidia представила семейство топовых ARM‑чипов, объединяющих процессор и видеокарту. Компания обещает производительность уровня RTX 5070 и автономность уровня MacBook.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2026 году. GeForce RTX 3060 все еще в топе, также пользователи активно обновляются до Windows 11 на фоне свежих апдейтов, ускоряющих систему.

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