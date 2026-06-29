Россия значительно усиливает военную подготовку детей в школах: что изменится с 1 сентября

Раньше на такое обучение отводилось 20 % учебной программы, теперь – 50 %.

Россия более чем вдвое увеличивает объем базовой военной подготовки в рамках обязательного курса "Национальная оборона" для учащихся 6–11 классов. Как пишет Business Insider, об этом заявил министр образования страны-агрессора Сергей Кравцов.

По его словам, с 1 сентября 50% курса "Основы национальной безопасности и обороны" будет посвящено военной подготовке. Ранее на такое обучение отводилось 20% учебной программы. Весь курс включает 34 часа материала в год, и теперь не менее 17 часов будет посвящено именно базовой военной подготовке.

Министр рассказал, что теперь подготовка будет включать уроки по беспилотным летательным аппаратам и полевые учения.

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"Хотя курс включает уроки по российской военной истории, гражданской службе и выживанию в условиях войны, он также прививает старшеклассникам боевые навыки, такие как оказание первой помощи, основы обращения с оружием и использование ручной гранаты. Уроки напоминают начальную военную подготовку советских времен – обязательный предмет для старшеклассников, который включал строевую подготовку, оказание первой медицинской помощи, обращение с оружием и полевые тренировки", – говорится в статье.

В издании подчеркнули, что такое решение принято на фоне обострения напряженности между Россией и НАТО. Несколько западных лидеров, в частности премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, в начале этого месяца предупредили, что Россия может быть готова начать масштабное вторжение в Европу к 2030 году.

Журналисты считают, что их предупреждение было использовано Москвой как очередной призыв к повышению боевой готовности среди школьников.

Мобилизация в РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, российским университетам было приказано убедить 2% студентов поступить на военную службу, поскольку Кремль испытывает трудности с пополнением своих войск для продолжения агрессии в Украине. В случае выполнения этого приказа армия получит дополнительно 44 тысячи военнослужащих, или 76 тысяч, если приказ распространят на колледжи.

В The Times подчеркнули, что появилось много сообщений о том, что на студентов от Санкт-Петербурга до Сибири оказывают давление, чтобы они бросили учебу и поступили в армию. В частности, студенческое СМИ "Гроза" подсчитало, что кампании по набору проходили более чем в 200 университетах и колледжах.

Кроме того, согласно секретным документам, опубликованным бывшим советником ректора университета, в феврале Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке должен был набрать 32 студента для участия в войне.

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