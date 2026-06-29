Петрожицкая показала, как жених встретил её в Германии (фото)

Актриса долгое время не видела своего возлюбленного.

Известная украинская актриса Дарья Петрожицкая показала, как ее встретил жених.

Не секрет, что пара поддерживает отношения на расстоянии, ведь звезда сериала "Папик" живет в Украине, а ее избранник – в Германии. Однако недавно актриса приехала в Гамбург, где ее ждал любимый Алексей.

К слову, мужчина подготовил звезде букет пионов, шарики и надпись "Добро пожаловать домой". Соответствующими фото она поделилась в своем Instagram.

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Напомним, Петрожицкая уже более пяти лет находится в отношениях с Алексеем, который родился в Харькове, но до полномасштабной войны переехал за границу. Они познакомились в Египте на отдыхе. В 2023 году мужчина сделал актрисе предложение, однако пока пара не сыграла свадьбу.

Напомним, ранее Дарья Петрожицкая резко высказалась об игре Леси Никитюк в кино. Она отметила, что хочет, чтобы в кино снимались в основном профессиональные актеры, ведь они этому учились, а не медийные личности.

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