В Украине стремительно дешевеет черешня: сколько уже стоит килограмм

Большую сочную ягоду можно найти по разумной цене.

За прошедшие выходные килограмм черешни на рынке подешевел в среднем со 120 до 80 гривень, то есть ровно на треть. Об этом говорится на сайте рынка "Столичный".

В целом украинскую ягоду сейчас продают в диапазоне от 50 до 100 грн/кг. Импортная черешня по-прежнему дороже отечественной, хотя и она подешевела – со 150 до 120 грн/кг.

Крупная плотная черешня темного цвета продается по 120 грн/кг. Более мелкая и светлая ягода стоит 80 грн/кг. Вишня пока что дороже черешни – за нее просят в основном 120–130 грн/кг, отмечают обозреватели рынка.

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"Рынок вступает в тот период, когда есть и вишня, и черешня. Есть клубника, малина, смородина, красная смородина, крыжовник. И абрикосы с персиками также есть", – говорят обозреватели рынка.

Что касается других ягод, то очень крупную малину можно найти по цене 250 грн/кг. Мелкую малину продают по 130 грн/кг. Украинская голубика уже подешевела и стоит 350 грн/кг, а импортная ягода стоит 500 грн/кг.

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Еще перед выходными на рынке почти вдвое подешевели персики от украинских производителей. Их отпускали в среднем по 70 грн/кг. Импортные фрукты стоили дороже, при этом уступали по качеству отечественным одесским персикам.

Примерно с середины июля в Украине должен начаться сезон арбузов, которые сейчас созревают в Херсонской области. Под арбузы в этом году в Херсонской области отвели 1000 гектаров, а еще 400 – под дыни.

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