Народные методы охлаждения в жару - где миф, а где правда: врач о воде с пузырьками и мокрой голове в маршрутке

Существует ряд мифов, которые могут только ухудшить ситуацию.

Температура на улице продолжает расти, и в некоторых странах это уже приводит к смертельным случаям. УНИАН поинтересовался у Игоря Заставного - семейного врача, кандидата медицинских наук, как украинцы могут охладиться в такую погоду и не навредить своему здоровью.

В первую очередь эксперт советует пить как можно больше жидкости. Он отмечает, что не существует какой-то универсальной нормы, которую человек должен выпивать ежедневно. Речь идет о потреблении воды тогда, когда в этом нуждается организм. Поэтому важно всегда носить с собой воду, когда вы выходите на улицу.

"Здесь важно, какая именно вода. Ведь многие думают, что, например, газированная вода лучше утоляет жажду. Это не совсем так. Здесь нужна обычная вода, без газа. Холодная или теплая - это уже на ваш вкус. Просто нужно пить её в достаточном количестве. В среднем взрослый человек обычно выпивает около 2-2,5-3 литров жидкости в день. Но это всё индивидуально. Второе касается льда. Его можно использовать и в воде, и вообще. То есть хорошо иметь с собой лед и добавлять его в воду", - объясняет Заставный.

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Он добавил, что в такую жаркую погоду людям также важно постоянно умываться. Для этого можно всегда носить с собой бутылку воды, которой можно умыть не только лицо, но и голову.

"И здесь есть довольно распространенный миф, что многие люди боятся простудиться, если, например, сесть в маршрутку с мокрой головой. Есть мнения, что может продуть и т. п. На самом деле же вирусные инфекции не зависят от сквозняка. И единственная угроза - если вы устали, у вас ослабленный иммунитет, то риск простудиться выше. Поэтому напоминаю о важности вакцинации от различных болезней, в частности от гриппа. Сейчас его сезон уже прошел, но в любом случае вакцинация необходима", - добавляет Заставный.

Также врач обратил внимание на опасный миф, касающийся детей в колясках:

"Существует такой миф, что детскую коляску нужно накрывать каким-то простынем или чем-то подобным. Это категорически запрещено. Потому что создается пространство без циркуляции воздуха, которое очень опасно для ребенка".

Также врач подчеркнул опасность солнечных ударов. Чтобы их избежать, он советует как можно меньше времени проводить на солнце в период с 11 до 17 часов. А также носить головной убор.

Как охладить комнату в условиях жары

Врач отметил, что есть несколько вариантов того, как можно охладить комнату или целое помещение. Для одного из этих способов необходим вентилятор. Он говорит:

"Многие ставят за вентилятором несколько бутылок со льдом. И когда он работает, он передает эту прохладу в комнату, его можно использовать".

Если же у вас нет вентилятора или вы выключили свет - стоит уменьшить вероятность попадания солнечного света в комнату, отмечает эксперт.

"Нужно просто закрывать окна, особенно в то время, когда светит яркое солнце. Также стоит опустить шторы, чтобы прямые солнечные лучи не попадали внутрь. Многие люди думают, что нужно их открывать, проветривать. И да, это действительно необходимо, особенно когда в квартире душно. Однако даже в таком случае лучше опускать шторы, чтобы в квартиру не попадали солнечные лучи", - подчеркнул Заставный.

Аномальная жара в Европе

Напомним, в настоящее время вся Европа сталкивается с аномальной жарой. В частности, во Франции всего за несколько дней высокие температуры могли стать причиной около тысячи дополнительных смертей. Абсолютное большинство из них - среди людей в возрасте старше 65 лет.

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