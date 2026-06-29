Индия планирует создать тысячи беспилотных танков Т-72: в чём опасность для Украины

Индия тесно сотрудничает с РФ.

Индия обладает одним из крупнейших танковых парков в мире – более 3,7 тысячи машин, из них около 2,4 тысячи устаревших Т-72М1, которые были приняты на вооружение еще в 1979 году.

Как пишет Defense Express, Индия ещё в 2021 году приняла решение о замене устаревших Т-72, запустив проект Future Ready Combat Vehicle с планом заказать 1,7 тысячи новых единиц. При этом среди вариантов, куда деть эти тысячи танков, рассматривается не только списание или модернизация, но и возможность превратить их в наземные роботизированные комплексы.

Согласно условиям конкурса, объявленного Министерством обороны страны, необходимо предоставить два полностью проверенных прототипа комплектов для преобразования Т-72 в автономный наземный дрон.

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"Устаревшие Т-72 можно превратить в автономные бронированные боевые машины для дополнения пилотируемых танков и внедрения операционной структуры взаимодействия экипажных и беспилотных средств", – отмечается в условиях конкурса.

Аналитики отмечают: если решение будет найдено, это позволит индийской армии преобразовать до 2,4 тысячи Т-72 в НРК с широким функционалом.

В то же время эта идея может создать значительную угрозу для Украины из-за тесного сотрудничества Индии с РФ, предупреждают в Defense Express.

"Все работы над Т-72 вряд ли могут быть проведены без завода Heavy Vehicles Factory (HVF) в Авади, где собирали Т-72 и Т-90, а также проходит их модернизация. Этот завод поддерживает тесные связи с РФ, то есть любые работы над Т-72, проводимые индийскими компаниями, могут осуществляться с участием российских специалистов, что сопряжено с соответствующими рисками передачи готовых технологических решений в РФ", – отмечают эксперты.

Оружие Индии

В прошлом месяце в Индии был изготовлен 1000-й основной боевой танк Т-90 "Бхишма", собранный на территории страны.

Имея на вооружении более 1300 различных модификаций Т-90 вместе с более старыми Т-72 Ajeya и собственными танками Arjun, Индия сегодня обладает одним из крупнейших бронетанковых парков в Азии.

В то же время способность Индии серийно производить сложную бронетехнику и постепенно увеличивать долю локализации без потери качества открывает ей перспективы для будущего экспорта. Это особенно актуально сейчас, когда страны Азии, Ближнего Востока и Африки пересматривают состав своих бронетанковых сил с учётом боевого опыта войны в Украине.

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