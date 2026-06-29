'Укрпочта' стала официальным партнером одного из крупнейших маркетплейсов мира

На Etsy продается более 2 миллионов украинских товаров.

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" подписала соглашение с одним из крупнейших маркетплейсов мира – Etsy. Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"После подписания соглашения "Укрпочта" становится верифицированным партнером Etsy по всему миру от нашей страны", – отметил он.

Смилянский добавил, что на маркетплейсе продается более 2 миллионов украинских товаров. Также он рассказал, что полная IТ-интеграция между "Укрпочтой" и Etsy дает возможность одновременно продавать товары в любую страну мира, а все расчеты по пошлинам (в США и ЕС) оператор берет на себя.

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"Укрпочта" – последние новости

20 июня генеральный директор украинского почтового оператора Игорь Смилянский сообщил, что Польша уже два месяца блокирует проезд машин "Укрпочты" по польской территории. Доставка почты по самой Польше пока возможна только через местную Poczta Polska. При этом поляки не пропускают украинский почтовый транспорт даже транзитом.

В мае государственный почтовый оператор установил специальные ячейки быстрой выдачивнутри отделений, чтобы клиенты могли забрать посылку без ожидания в общей очереди к оператору. Часть отправлений будет автоматически направляться на получение в новом формате.

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