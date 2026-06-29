Цымбалюк неожиданно показался в квартире финалистки 'Холостяка' (фото)

Актёр и блогерша опубликовали похожие фото в сети.

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, который был главным героем 14-го сезона романтического шоу "Холостяк", неожиданно показался с финалисткой проекта Анастасией Половинкиной.

Интересно, что ранее девушка заявляла, что они не общаются после завершения реалити. Более того, Тарасу сейчас активно приписывают роман с актрисой Еленой Светлицкой, однако на днях он и блогерша заинтриговали сеть похожими фото. В частности, снимки были сделаны в квартире Анастасии.

На одном снимке в Instagram Цымбалюк позирует с окрашенными в светлый цвет волосами. А на другой, которую опубликовала Половинкина, видно, как она красит кому-то голову. И хотя лицо человека не видно, внимательные подписчики заметили узнаваемые татуировки Тараса.

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"Салон "У Насти"", – лаконично подписала снимок блогерша.

К слову, ни Анастасия, ни Тарас пока официально не комментировали эту тему.

Напомним, в финале "Холостяка" Цымбалюк выбрал Надинтара Головчук. Однако пара пробыла вместе недолго после завершения реалити и объявила о разрыве. Кстати, в начале этого года актер публиковал совместное фото с Половинкиной, с которой встретился во время отдыха в Буковеле.

Напомним, ранее актриса Елена Светлицкая сделала новое заявление об отношениях с Цымбалюком.

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