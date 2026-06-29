Крушение Су-24М в Хмельницкой области: в ГБР сообщили первые детали расследования

Следствие опровергло информацию о катапультировании одного из пилотов.

Бомбардировщик Су-24М, разбившийся в Хмельницкой области 16 июня, совершал второй полет в тот день, никаких замечаний к его техническому состоянию не было, а пилоты на самочувствие не жаловались. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, которое устанавливает обстоятельства гибели двух военнослужащих во время авиакатастрофы.

"Как установили следователи, этот полет был для самолета уже вторым в тот день. Ни перед первым, ни перед следующим вылетом технический персонал воинской части не выявил никаких замечаний относительно технического состояния воздушного судна. Вся служебная документация была оформлена в соответствии с установленными требованиями", – говорится в сообщении ГБР.

Также следствие опровергло информацию, распространявшуюся в сети, о якобы катапультировании одного из пилотов.

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Кроме того, ГБР провело десятки допросов, в частности членов семей погибших, командования и их сослуживцев.

"По словам очевидцев, оба военнослужащих перед полетом прошли необходимый медицинский осмотр, не жаловались на самочувствие и находились в хорошем настроении. Их характеризуют как профессиональных военных, пользовавшихся уважением среди коллег, а каких-либо проблем в семейной жизни, которые могли бы иметь значение для расследования, не установлено", – отметили правоохранители.

Также были проведены молекулярно-генетические экспертизы, ДНК погибших идентифицировано, что подтверждает личности военнослужащих.

В ГБР добавили, что в настоящее время продолжается служебное расследование, которое проводит командование Воздушных сил ВСУ. После его завершения будет назначена независимая авиационно-техническая экспертиза.

Авиакатастрофа бомбардировщика в Хмельницкой области: что известно

16 июня в Хмельницкой области разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Военно-воздушных сил ВСУ.

В результате падения самолета погибли двое военнослужащих – 23-летний штурман Богдан Бабенко и пилот Богдан Загорулько.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу или иные тяжкие последствия). С места падения Су-24М изъят "черный ящик" для дальнейшего проведения экспертизы.

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