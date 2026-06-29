Простой самодельный спрей поможет избавиться от клещей в саду и во дворе

Клещи могут в большом количестве обитать даже в наших садах.

Клещи, которых часто называют одной из главных опасностей во время пребывания на природе, могут появляться даже возле дома – в садах и во дворах. В мире известно около 700 их видов. Активными они становятся в конце марта и остаются опасными до поздней осени. В то же время избавиться от этих вредителей на собственном участке можно с помощью простого домашнего спрея, пишет agroforum.hu.

Клещи ведут себя по-разному в зависимости от вида. Часть из них имеет глаза и "выслеживает" жертву, поджидая её на затененной стороне травинок, после чего поднимается на неё снизу. Другие, не обладающие зрением, находятся на листьях кустов и атакуют сверху.

Как отмечается в издании, это усложняет ситуацию, поскольку речь идет о различных способах борьбы с этими вредителями. Учитывая, что клещи могут переносить опасные заболевания – в частности, вирусный энцефалит, менингит и болезнь Лайма, – во время прогулок или работы в саду рекомендуется носить закрытую одежду и использовать средства от насекомых.

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Существуют простые домашние способы, которые могут помочь уменьшить количество клещей в саду и возле дома в течение всего сезона. В то же время гарантировать их полное исчезновение невозможно, однако во многих случаях такие методы дают заметный эффект, особенно если дом расположен недалеко от леса.

В частности, одним из вариантов является использование мульчи из кедровой древесины. Она содержит природное вещество цедрол, обладающее антимикробными и инсектицидными свойствами. Благодаря этому она может не только отпугивать клещей, но и нарушать их жизненный цикл.

Как приготовить раствор

Из кедровой мульчи можно приготовить раствор для опрыскивания. Для этого следует взять примерно четыре чашки мульчи, поместить её в большую ёмкость и залить четырьмя литрами воды. Смесь доводят до кипения, а после остывания добавляют чайную ложку кастильского мыла – оно помогает раствору лучше удерживаться на растениях и при этом не наносит им вреда.

Если оставить смесь настаиваться в течение суток, средство станет более концентрированным. После процеживания полученный раствор рекомендуют распылять в саду и вокруг дома примерно раз в месяц. По словам специалистов, этого достаточно, чтобы в течение всего сезона уменьшить количество клещей на участке.

Подробнее о борьбе с клещами

Ранее специалисты по борьбе с вредителями назвали 9 проверенных способов отпугнуть клещей из сада. Отмечалось, что предотвратить нашествие незваных гостей проще, чем потом бороться с ними.

Также эксперты рассказали, что стоит положить в карман перед выходом, чтобы защитить себя от клещей. В частности, одним из вариантов является ватный диск, смоченный несколькими каплями эфирного масла.

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