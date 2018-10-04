В политику пойдут: экс-депутат Госдумы спрогнозировал будущее Петрова и "Боширова"

Илья Пономарев предполагает, что Петрова и Чепигу-«Боширова» могут избрать в Думу либо назначить губернаторами, однако после смены власти в России «вопросы к преступлениям, которые они совершили, встанут в полный рост».

Несмотря на то, что агенты ГРУ Анатолий Чепига («Руслан Боширов») и Александр Петров засветились в Солсбери при операции по устранения двойного агента Сергея Скрипаля, в России им найдут другое применение.

Об этом в своем блоге на сайте «Обозреватель» пишет бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Он предполагает, что Петрова и «Боширова» могут избрать в Думу либо назначить губернаторами, однако после смены власти в России «вопросы к преступлениям, которые они совершили, встанут в полный рост».

«Так что за решеткой мы этих парней, скорее всего, еще увидим», – полагает Пономарев.

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При этом российский оппозиционер отмечает, что этих сотрудников ГРУ для выполнения задания в Солсбери выбрали не по профессиональным качествам, а благодаря их лояльности путинскому режиму и готовности идти на преступления по приказу сверху.

«Людей, готовых выполнить такие приказы, немного, поэтому отбираются по критерию "не подведут и будут стоять на своем", а не по принципу особых профессиональных навыков. Тем более, что ГРУ – это организация для диверсионных актов, разведки боем в прифронтовой зоне, пуску под откос поездов врага, а отнюдь не "белые воротнички" политической разведки (СВР)», – подчеркнул Пономарев.