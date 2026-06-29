Чрезвычайная жара до +38°: синоптик рассказала, как завершится июнь в разных областях

В Киеве уже сегодня вечером ожидается дождь с грозой.

Июнь в Украине закончится сильной жарой в западных областях – 33–38 градусов тепла. Об этом в своем Telegram-канале сообщила синоптик Наталья Диденко, которая также отметила, что часть страны уже скоро покроет дождь.

"Июнь завершится высокой температурой воздуха, баскетбольные термопараметры – в западных областях сильная жара, +33...+38 градусов", – написала она.

На севере 30 июня будет +30...+34 градуса, но в Сумской области – прохладнее – +27...+29. В центральных областях +30...+35, в восточных +26...+29, а в южной части страны +30...+35 градусов тепла.

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Где и когда пройдут дожди

По словам Диденко, дожди с грозами 30 июня вероятны ночью в центральных областях, вечером они пройдут на крайнем западе Украины. В то же время большая часть территории страны завтра останется сухой.

Впрочем, отметила эксперт, уже сегодня, 29 июня, вечером грозовые дожди, а местами – с более сильными кратковременными ливнями и шквалом, ожидаются на севере, западе и местами – в центральной части Украины.

"В Киеве также сегодня вечером ожидается дождь с грозой и шквалистым ветром во время грозы. Завтра, 30 июня, в столице без осадков и жарко. До +34 градусов", – сообщила синоптик.

Жаркий июль – прогноз на месяц

Как сообщал УНИАН, в этом году июль в Украине будет значительно теплее, чем обычно. Синоптики отмечают, что средняя температура за месяц ожидается в диапазоне от +21,8 градусов до 26 градусов (в Карпатах – 18–20 градусов тепла). Это на два градуса, а в западных областях – на три, выше нормы.

В то же время осадков в июле в стране будет недостаточно. Предполагается, что за месяц их выпадет лишь 60–75 % от климатической нормы.

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