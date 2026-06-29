Яркое солнце не проблема: топ-5 смартфонов с лучшими экранами в 2026 году

Эти устройства показывают лучшие результаты как по лабораторным тестам, так и по реальному пользовательскому опыту.

Если вы часто пользуетесь телефоном под прямым солнечным светом или в условиях яркого освещения, читаемость дисплея становится не просто удобством, а критически важным параметром.

Разные смартфоны ведут себя по-разному в таких условиях – все зависит не только от пиковой яркости экрана, но и от наличия антибликового покрытия и того, как работает адаптивная яркость. Журналистs BGR выделяют 5 моделей, которые демонстрируют хорошую читаемость экрана даже на солнце.

Samsung Galaxy S26 Ultra

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Актуальный флагман Samsung считается одним из лидеров по читаемости на улице среди Android-флагманов. Он оснащен большим 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2К и рассчитан на максимальную яркость 2600 нит и, что самое важное, оснащен антибликовым покрытием.

В реальном использовании это делает изображение более читаемым даже под прямыми солнечными лучами, а при просмотре под углом сохраняется высокая разборчивость. Также отмечается, что смартфон способен дольше удерживать пиковую яркость по сравнению с рядом конкурентов.

Google Pixel 10 Pro и 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL также показывают очень высокий уровень видимости на солнце. Обе модели используют OLED-дисплеи с заявленной пиковой яркостью до 3300 нит, а различие между ними заключается только в размере экрана и батарее.

Несмотря на отсутствие антибликового покрытия экраны остаются хорошо читаемыми даже в прямом солнечном свете. По результатам тестирования DxOMark, флагманы Google умеют снижать яркость до 4 нит в темноте и до 2200 нит при максимальной яркости HDR на всей панели и входят в число лучших по этому параметру.

OnePlus 15

OnePlus 15 позиционируется как смартфон с выдающейся автономностью, но при этом он также уверенно справляется с ярким солнечным светом. Аппарат оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем, а заявленные показатели яркости доходят до 3500 нит, что обеспечивают комфортную читаемость на улице.

Хотя отсутствие антибликового покрытия приводит к появлению отражений на экране, встроенная функция "Sun display" позволяет без проблем различать содержимое дисплея на улице. Это подтверждается как тестами экспертов, так и отзывами пользователей.

Google Pixel 10

Более доступный Google Pixel 10 тоже демонстрирует хорошую читаемость на улице. Его OLED-экран с пиковой яркостью 3000 нит уступает Pro-моделям, но все равно обеспечивает уверенную видимость в большинстве сценариев.

По данным тестов, высокая яркость позволяет дисплею эффективно работать даже в самых сложных условиях на открытом воздухе. Единственное отличие от Pixel 10 Pro-версий заключается в использовании OLED-панели без LTPO, из-за чего диапазон адаптивной частоты обновления ограничен, впрочем, на читаемость это напрямую не влияет.

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