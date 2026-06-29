Путин возрождает военные стратегии Гитлера, атакуя украинские святыни, – Forbes

Нападения на культурные и религиозные памятники можно рассматривать и как попытку нанести удар по историческому и духовному наследию страны.

Российские удары по украинским святыням и религиозным объектам всё чаще вызывают исторические параллели с методами ведения войны, которые применялись нацистской Германией, пишет Forbes.

Мерседес Салуппо, научный сотрудник Атлантического совета – одного из ведущих американских аналитических центров по вопросам обороны и дипломатии в Вашингтоне, а также бывший исследователь Центра российских и евразийских исследований Дэвиса при Гарвардском университете, заявила о сходстве таких действий с практиками, которые использовались во время Второй мировой войны.

Она считает, что уничтожение или повреждение святынь может быть частью более широкой стратегии психологического давления на население. Атаки на культурные и религиозные памятники можно рассматривать и как попытку нанести удар по историческому и духовному наследию страны.

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Эксперт подчеркнула, что одним из примеров стал удар по территории Киево-Печерской лавры, который привел к пожару на территории комплекса. Этот памятник имеет особое значение для украинской истории и культуры, поэтому любые повреждения таких объектов вызывают широкий общественный резонанс как в Украине, так и за ее пределами.

"Нацеленность на религию и культурное наследие является частью стратегии России по деморализации и уничтожению общин. Убийства Россией священников и других религиозных лидеров в ходе нынешней агрессивной войны в Украине, нападения на религиозные объекты… а также заключение в тюрьму и пытки религиозных лидеров, таких как мусульманские лидеры и активисты в Крыму, – это лишь некоторые примеры того, как Россия применяет эту тактику", – сказала Салуппо.

По её словам, в этом году Москва усилила свои воздушные атаки на религиозные и культурные объекты по всей Украине с помощью дистанционно управляемых дронов и ракет дальнего радиуса действия, что является частью давней кампании по подавлению духовной и художественной жизни.

В то же время, по данным ученых Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), танки, ракеты и бомбардировщики Кремля уже нанесли удары по более чем 500 незаменимым культурным и религиозным объектам, не считая недавнего нападения на Лавру.

"На протяжении веков Киево-Печерский монастырь, в пещерах которого покоятся мощи святых, был одним из важнейших христианских паломнических центров в мире. Архитектурный ансамбль Киево-Печерской лавры состоит из уникальных наземных и подземных церквей XI–XIX веков, расположенных в комплексе лабиринтов пещер", – заявили эксперты ЮНЕСКО.

Российский удар по Лавре

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 июня российские войска совершили массированную атаку на Киев с применением ударных беспилотников и баллистических ракет. Во время обстрела на территории Киево-Печерской лавры возник пожар на крыше Успенского собора.

19 июня Лавра частично возобновила работу для посетителей. На территории еще продолжаются аварийно-спасательные и противоаварийные работы, но определены маршруты, безопасные для посещения.

В штатном режиме будут работать Ближние пещеры, Большая лаврская колокольня, церковь Святых Антония и Феодосия Печерских с трапезной палатой, а также церковь Спаса на Берестове.

Возобновляется и проведение групповых экскурсий по предварительной записи.

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