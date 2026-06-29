Солистка группы 'Лисапетный батальон' эмоционально высказалась о предательнице Марченко

Артистка прокомментировала позицию кумы Путина.

Солистка группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион высказалась о ведущей-предательнице Оксане Марченко.

Напомним, артистка вместе с коллективом участвовала в проекте "Украина ищет таланты". Тогда шоу вела кума диктатора. Исполнительница отметила, что тогда она идеально выглядела на экране.

"На ведущую Оксану Марченко смотрела, как на фарфоровую куклу: роскошные платья, идеальный макияж. Но это было еще до того, как все увидели ее истинный выбор и позицию. После этого тот образ для меня полностью утратил всякий блеск", – подчеркнула артистка в интервью OBOZ.UA.

Видео дня

Фалион добавила, что Марченко общалась на украинском, однако после начала полномасштабной войны резко изменила свою позицию и сбежала в РФ. Об этом певица сказала следующее:

"Я всегда говорила: неважно, на каком языке говорит человек, главное – то, что у него внутри. Когда-то даже сказала в одном интервью: нельзя ценить обертку больше, чем конфету. Для меня обертка – это внешность, одежда, даже язык. А конфетка – это сущность: порядочность, любовь к своей стране. Ведь бывает, что человек еще не в совершенстве владеет украинским, но всем сердцем стоит за Украину. И наоборот – можно надеть вышиванку, говорить на украинском, а на самом деле не иметь ничего общего с нашими ценностями. История с Марченко это хорошо показала".

Напомним, ранее Игорь Кондратюк вспомнил разговор с предательницей Марченко до войны.

Вас также могут заинтересовать новости: