В Британии рассказали об историческом событии для военного флота страны

Историческая первая посадка на палубу HMS Queen Elizabeth является величайшим моментом в вызывающей гордость военной истории страны, заявил министр обороны Британии.

Впервые истребители F-35B смогли приземлиться на палубу крупнейшего военного корабля Великобритании HMS Queen Elizabeth.

Об этом говорится в заявлении министерства обороны страны, передает РБК.

В нем подчеркивается, что успешные испытательные полеты стали кульминацией национальных усилий, длившихся более десяти лет, по возвращению авианосцев в британский военный флот.

Читайте такжеBusiness Insider включил российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в список худших

"Крупнейший за всю британскую историю военный корабль соединяется с самыми продвинутыми истребителями на планете. Это знаменует собой возрождение нашей силы для нанесения решительных ударов с моря в любой точке мира", - приводятся в сообщении слова министра обороны страны Гэвина Уильямсона.

"Историческая первая посадка на палубу HMS Queen Elizabeth является величайшим моментом в вызывающей гордость военной истории нашей страны. Также это свидетельство решимости Великобритании содействовать миру и предотвращению войны", - добавил он.

Авианосец HMS Queen Elizabeth - крупнейший из когда-либо построенных в Великобритании боевых кораблей (водоизмещение 65 тыс. т, длина 280 м).

Впервые он прибыл к месту службы в порт британского Портсмута в августе прошлого года. На событии тогда присутствовала премьер страны Тереза Мэй. "Этот корабль - настоящий символ Соединенного Королевства как великой морской нации», - заявила тогда Мэй, обращаясь к экипажу авианосца.