Мэрилин Мэнсон возобновил гастроли после потери сознания на сцене

Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон, потерявший сознание на сцене и обратившийся за медицинской помощью два дня назад, возобновил гастроли и дал концерт в Денвере.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное музыкантом в Twitter. В своей публикации Мэнсон выразил Денверу благодарность за прием.

20 августа сообщалось, что Мэрилин Мэнсон потерял сознание прямо во время выступления в Хьюстоне. Певцу стало плохо во время исполнения хита Sweet Dreams - кавер-версии композиции группы Eurythmics. Музыкант буквально рухнул на сцену, когда почти допел песню.

После этого Мэнсон попытался подняться и продолжить выступление, однако потом был вынужден уйти со сцены, хотя успел исполнить только пять песен

Как сообщается, в Хьюстоне Мэрилин Мэнсон выступал в рамках совместного тура с Робом Зомби. Поднявшись на сцену, Роб заявил, что его "дорогой друг мистер Мэнсон плохо себя чувствует". По некоторым данным, у Мэрилина Мэнсона случился тепловой удар из-за сильной жары.

После срыва концерта музыкант в своем Twitter выразил Хьюстону благодарность за понимание.

Thanks Houston for being understanding. I ended up in doctor’s care, but I gave it my best and you guys were amazing.