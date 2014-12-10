Над Москвой передумали поднимать "Око Саурона" из-за реакции общественности

Об этом заявила группа "Свечение" на своей странице в Facebook.

"Мы не ожидали, что фанатская акция, привлекшая широкое внимание СМИ и миллионов поклонников творчества Джона Р.Р. Толкиена, вызовет подобную реакцию со стороны общественности", - написали авторы проекта.

Напомним, ранее в РПЦ заявили, что его установка может навлечь беду для российской столицы.

Справка. Объект в виде "Ока" - образа из "Властелина колец" писателя Джона Толкиена и серии одноименных фильмов - планировалось установить 11 декабря на крыше высотки "Москва-Сити".

Проект был приурочен к премьере очередного фильма Питера Джексона по произведениям Толкиена "Хоббит. Битва пяти воинств".