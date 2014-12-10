Над Москвой передумали поднимать "Око Саурона" из-за реакции общественности
15:47, 10 декабря 2014Мир
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Авторы арт-объекта "Око Саурона" отказались от планов установить его на одном из небоскребов делового комплекса "Москва-Сити".
Причиной отказа от идеи стала реакция общественности / wikipedia.org
Об этом заявила группа "Свечение" на своей странице в Facebook.
"Мы не ожидали, что фанатская акция, привлекшая широкое внимание СМИ и миллионов поклонников творчества Джона Р.Р. Толкиена, вызовет подобную реакцию со стороны общественности", - написали авторы проекта.
Напомним, ранее в РПЦ заявили, что его установка может навлечь беду для российской столицы.
Справка. Объект в виде "Ока" - образа из "Властелина колец" писателя Джона Толкиена и серии одноименных фильмов - планировалось установить 11 декабря на крыше высотки "Москва-Сити".
Проект был приурочен к премьере очередного фильма Питера Джексона по произведениям Толкиена "Хоббит. Битва пяти воинств".
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