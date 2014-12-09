В РПЦ считают, что "демонический символ" над Москвой может ей навредить

Председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата Всеволод Чаплин в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал мнение, что это событие может обернуться негативными последствиями для столицы.

«В любом случае это демонический символ. Такой символ торжествующего зла возносится над городом, становится чуть ли не самым высоким объектом в городе. Хорошо это или плохо? Я боюсь, что скорее плохо. Не надо потом удивляться, если с городом что-то не так пойдёт», - сказал Чаплин.

Читайте такжеСМИ: Над Москвой установят Око СауронаОн также отметил, что такие инсталляции перед установкой необходимо обсуждать «если не с населением столицы, то с какими-то культурными авторитетами».

Пневмосфера с видеопроекцией «Ока» будет находиться в период с 18:00 11 декабря по 03:00 12 декабря по московскому времени на 21-м этаже одной из башен комплекса «IQ-квартал».

«Инсталляция является данью уважения к великой саге и ее экранизации, которая позволила побывать в Средиземье миллионам поклонников по всему миру», - говорится в пресс-релизе компании «Галс-Девелопмент», реализующей комплекс «Москва-Сити».