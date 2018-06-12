Трамп рассказал, как проходят последние часы подготовки к исторической встрече с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп отметил, что вскоре станет известно, будет ли иметь место реальная сделка с КНДР, в отличие от прошлого.

Президент США Дональд Трамп рассказал, как проходят последние часы приготовления к исторической встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Как написал Трамп в своем Twitter, встречи между представителями обеих стран идут «хорошо и быстро». «Встречи между сотрудниками и представителями идут хорошо и быстро ... но, в конце концов, это не имеет значения. Мы все скоро узнаем, будет ли иметь место реальная сделка, в отличие от прошлого!», – написал Трамп. Meetings between staffs and representatives are going well and quickly....but in the end, that doesn't matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июня 2018 г.

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