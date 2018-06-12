Трамп рассказал, как проходят последние часы подготовки к исторической встрече с Ким Чен Ыном

00:33, 12 июня 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп рассказал, как проходят последние часы приготовления к исторической встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Как написал Трамп в своем Twitter, встречи между представителями обеих стран идут «хорошо и быстро».

«Встречи между сотрудниками и представителями идут хорошо и быстро ... но, в конце концов, это не имеет значения. Мы все скоро узнаем, будет ли иметь место реальная сделка, в отличие от прошлого!», – написал Трамп.

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Новость в сюжете: Встреча Трампа и Ким Чен Ына
Теги: #Ким Чен Ын#Дональд Трамп