Трамп рассказал, как проходят последние часы подготовки к исторической встрече с Ким Чен Ыном
00:33, 12 июня 2018Мир
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Дональд Трамп отметил, что вскоре станет известно, будет ли иметь место реальная сделка с КНДР, в отличие от прошлого.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп рассказал, как проходят последние часы приготовления к исторической встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Как написал Трамп в своем Twitter, встречи между представителями обеих стран идут «хорошо и быстро».
«Встречи между сотрудниками и представителями идут хорошо и быстро ... но, в конце концов, это не имеет значения. Мы все скоро узнаем, будет ли иметь место реальная сделка, в отличие от прошлого!», – написал Трамп.
Meetings between staffs and representatives are going well and quickly....but in the end, that doesn't matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июня 2018 г.
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