Трамп рассказал, как проходят последние часы подготовки к исторической встрече с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп рассказал, как проходят последние часы приготовления к исторической встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Как написал Трамп в своем Twitter, встречи между представителями обеих стран идут «хорошо и быстро».

«Встречи между сотрудниками и представителями идут хорошо и быстро ... но, в конце концов, это не имеет значения. Мы все скоро узнаем, будет ли иметь место реальная сделка, в отличие от прошлого!», – написал Трамп.

Meetings between staffs and representatives are going well and quickly....but in the end, that doesn't matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen!