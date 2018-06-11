Трамп и Ким Чен Ын обсудят в Сингапуре ядерное разоружение КНДР

Северокорейского лидера на саммите с Трампом сопровождают его сестра, глава МИД и министр обороны.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своей встречи в Сингапуре будут обсуждать «долговременный и прочный механизм поддержания мира» на Корейском полуострове, денуклиаризацию Северной Кореи, а также прочие вопросы, вызывающие обеспокоенность обеих сторон.

Читайте такжеТрамп заявил, что отправляется на встречу с лидером КНДР «с миссией мира»

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь северокорейские государственные СМИ.

Отмечается также, что Ким Чен Ына сопровождают глава МИД КНДР Ри Янг Хо (Ri Yong Ho), министр обороны Но Кван Чол (No Kwang Chol) и сестра Ким Йо Джонг (Kim Yo Jong).

Напомним, накануне, 10 июня, северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп прибыли в Сингапур, где уже завтра, 12 июня, должна состояться их историческая встреча. Лидеры должны встретиться в отеле "Капелла" на острове Сентоса.