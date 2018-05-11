Фига от России: в провальном номере Самойловой на Евровидении-2018 танцевал победитель украинского талант-шоу (видео)

Рудницкая рассказала, что в номере Самойловой танцевал победитель украинского проекта "Танцуют все".

Советник министра культуры Украины, основательница "Территории А" и певица Анжелика Рудницкая назвала номер России на Евровидении-2018, от которой выступала Юлия Самойлова, очень слабым.

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"Что интересного было в самом номере? Ничего. К тому же, бек-вокалисты пели на порядок лучше, чем сама исполнительница. Возможно, такой номер и имеет право на существование, но тогда певица, кроме жалости, должна вызывать еще и уважение к себе как профессионал. Все-таки "Евровидение" — это конкурс не специальных проектов, а музыки", - рассказала Рудницкая в интервью "Главреду".

Она добавила, что ей не хотелось бы комментировать номер России, ведь они и тут "подкололи" Украину.

"Но и тут Россия подсунула фигу под нос Украине — в номере Самойловой танцевал победитель украинского проекта "Танцуют все". Никакого уважения ни к себе, ни к стране", - возмутилась певица.

Как сообщали росСМИ, представляли номер молодые танцоры Ильдар Гайнутдинов и Настя Джуркина. Стоит отметить, что Гайнутдинов - победитель 8-го сезона украинского шоу "Танцюют все".

Как сообщал УНИАН, певица Юлия Самойлова, которая во втором полуфинале исполнила песню I Won't Break и представляет Россию на Евровидении-2018, не смогла пробиться в десятку финалистов.