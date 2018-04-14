Глава Пентагона: дальнейшие действия союзников зависят от поведения Асада

По словам Мэттиса, сегодняшний ракетный удар является разовым.

Дальнейшие военные операции союзников в Сирии зависят от действий президента Сирии Башара Асада.

Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Если он решит использовать химическое оружие в будущем то, конечно, силы, которые подписали запрет химического оружия, будут иметь все основания выступить против Асада, если он решит нарушить это, но сейчас это разовый удар", - сказал Маттис.

Он заявил, что США, Британия и Франция приняли "решительные действя" против сирийской инфраструктуры химического оружия.

"Очевидно, режим Асада получил сообщение", - сказал он, добавив, что союзники "сделали все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданских".

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести "точечные удары" по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийской Думе. Свое участие в атаке также подтвердили Франция и Великобритания.

Трамп также обратился к Ирану и России, назвав их "наиболее ответственными за поддержку, снабжение и финансирование" режима президента Сирии Башара Асада.

Трамп подчеркнул, что удары являются прямым результатом неспособности России удержать Асада от применения химического оружия.