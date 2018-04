В США автобус со школьниками влетел в эстакаду, пострадали более 40 человек (видео)

В штате Нью-Йорк в США автобус, перевозивший школьников в возрасте 16-18 лет, врезался в пролет эстакады, в результате чего пострадали более 40 человек.

Об этом сообщает ABC News. Так, согласно информации, инцидент произошел вечером 8 апреля.

"Автобус перевозил школьников, вернувшихся из поездки в Европу, в торговыйцентр, где они должны были встретиться с родителями", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в результате ДТП пострадали 42 человека из 44, находившихся автобусе.

"У многих серьезные травмы", - говорится в сообщении.

More than 40 injuries reported after bus carrying high school students strikes highway overpass on Long Island, police say. https://t.co/mpj3PIHXXKpic.twitter.com/IPl3wQik2Z