В США автобус со школьниками влетел в эстакаду, пострадали более 40 человек (видео)

12:12, 09 апреля 2018
Мир
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У Сполучених Штатах сталася масштабна ДТП / prm

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Об этом сообщает ABC News. Так, согласно информации, инцидент произошел вечером 8 апреля.

"Автобус перевозил школьников, вернувшихся из поездки в Европу, в торговыйцентр, где они должны были встретиться с родителями", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в результате ДТП пострадали 42 человека из 44, находившихся автобусе.

"У многих серьезные травмы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в американском штате Техас произошла ужасная авария. Фура вылетела с моста и загорелась после того, как в нее врезался другой автомобиль.

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