В Техасе после ДТП фура вылетела с моста и загорелась (видео)
02:05, 08 апреля 2018Мир
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46-летний водитель грузовика погиб по дороге в больницу.
Один человек погиб после жуткой аварии в Техасе
В американском штате Техас произошла ужасная авария. Фура вылетела с моста и загорелась после того, как в нее врезался другой автомобиль.
Об этом говорится в сюжете ТСН. В полиции говорят, что аварию спровоцировал грузовик, который въехал в ограждение трассы, пролетел сквозь все полосы и столкнулся с грузовиком.
Кабина фуры загорелась после того, как вылетела с моста. 46-летний водитель грузовика погиб по дороге в больницу.
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Во время аварии пострадал еще один автомобилист - его и водителя пикапа забрали в госпиталь. Состояние потерпевших стабильное. Обстоятельства столкновения расследуют.
Ранее в Мариуполе в результате ДТП трое людей погибли, двое пострадали.
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