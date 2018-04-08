Во Франции призвали провести заседание Совбеза в связи с химатакой в Сирии

Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж будет работать с союзниками над подтверждением сообщений о применении химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал Совет безопасности ООН собраться на заседание в ближайшее время в связи с применением химического оружия в Сирии.

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Об этом глава МИД Франции заявил сегодня, сообщает Голос Америки.

По его словам, сообщения о химической атаке в подконтрольном повстанцам городе Дума в Сирии носят крайне тревожный характер.

Ле Дриан подчеркнул, что Франция решительно осуждает атаки и бомбовые удары сирийского правительства в Думе в Восточной Гуте, которые произошли за предшествующие сутки, отметив, что они представляют собой "крупное нарушение международного гуманитарного права".

Франция будет работать вместе со своими союзниками над подтверждением сообщений о применении химического оружия, сообщил Ле Дриан.

Ссылаясь на предупреждения президента Эммануэля Макрона, что Франция может нанести односторонний удар в случае химической атаки с человеческими жертвами, Ле Дриан сказал, что Париж возьмет на себя всю ответственность в борьбе с распространением химического оружия.

Как сообщал УНИАН, о химической атаке 7 апреля в сирийском городе Дума сообщили несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводили разные данные о жертвах.

По разным данным, после атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные для поражения хлором или нервно-паралитическим газом.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

По данным правозащитников, с начала гражданской войны, с 2011 года, в Сирии подконтрольные президенту Башару Асаду силовики применяли химическое оружие 215 раз.