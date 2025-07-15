'Автомагистраль-Юг' показала, как создает новую производственную базу в Румынии

В Румынии, в городе Салонта, недалеко от границы с Венгрией, компания оборудует новую производственную базу.

Крупнейшая украинская строительная компания "Автомагистраль-Юг" начала подготовку к началу строительства скоростной автомагистрали в Румынии "Арад-Орадя". Траса является частью стратегического европейского коридора Via Carpathia, который обеспечит автомобильное сообщение между Балтийским-Черным и Средиземным морями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

В Румынии, в городе Салонта, недалеко от границы с Венгрией, компания оборудует новую производственную базу.

Уже мобилизованы десятки единиц техники. Обустраивается модульный городок для размещения более 200 сотрудников и 50 представителей инженерно-технического состава.

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"Команда в основном украинская! Специалисты, работавшие на наших проектах в Молдове, где уже завершены основные работы по обходу города Вулканешты, будут частично перемещены в Салонту. На территории базы появятся офис, сертифицированная лаборатория и другие помещения", — говорится в сообщении компании.

В ближайшее время запланирован монтаж цементобетонного завода. Проект предусматривает строительство 32 мостов, развязок и путепроводов, в том числе 727-метрового путепровода над железной дорогой, а также двух парковок для зарядки электромобилей.

Напомним, в этом году ассоциация PRECON TRANSILVANIA SRL (Румыния) - AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL (Украина) подписала договор с Национальной компанией по управлению дорожной инфраструктурой (CNAIR) на строительство первого участка (33,7 км) скоростной автомагистрали "Арад-Орадя".

Контракт подписали директор Национальной компании по управлению дорожной инфраструктурой Румынии Кристиан Пистол, руководитель Precon Transilvania SLR Вениамин Рус и генеральный директор ООО "Автомагистраль-Юг" Николай Тимофеев.

Сумма контракта составляет 460 МИЛЛИОНОВ ЕВРО. Срок реалізации – 24 месяца.

Выход "Автомагистраль Юг" на рынок ЕС укрепит экономическую интеграцию и экономическое сотрудничество между Украиной и Румынией, будет способствовать обмену технологиями, опытом, реализации совместных инвестиционных проектов.

Украина будет поставлять на европейский рынок не сырье или дешевую рабочую силу, а высокотехнологичные услуги, валютная выручка от которых позволит компенсировать потери от традиционного украинского сырьевого экспорта.

Проект открывает окно возможностей для других украинских компаний, которые поставляют строительные материалы или предлагают услуги в строительном секторе.